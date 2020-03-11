«Бостон» обеспечил себе участие в плей-офф НБА, обыграв «Индиану»

Матч на паркете «Индианы» завершился со счетом 114:111 (30:22, 29:28, 35:30, 20:31) в пользу «Бостона». Самыми результативными в составе победителей стали Джейсон Тейтум (30 очков, 6 подборов) и Гордон Хэйуорд (27 очков, 10 подборов). У проигравших 28 очков, 9 подборов и 8 передач на счету Домантаса Сабониса.