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12:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бостон» обеспечил себе участие в плей-офф НБА, обыграв «Индиану»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на выезде обыграли «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА и шестой сезон подряд гарантировали себе участие в плей-офф.

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Источник: AP 2020

Матч на паркете «Индианы» завершился со счетом 114:111 (30:22, 29:28, 35:30, 20:31) в пользу «Бостона». Самыми результативными в составе победителей стали Джейсон Тейтум (30 очков, 6 подборов) и Гордон Хэйуорд (27 очков, 10 подборов). У проигравших 28 очков, 9 подборов и 8 передач на счету Домантаса Сабониса.

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«Селтикс» стали четвертой командой, которая гарантировала себе место в розыгрыше плей-офф текущего сезона, после «Милуоки», «Лейкерс» и «Торонто».

Результаты остальных матчей дня:

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 122:115,

«Чикаго» — «Кливленд» — 108:103,

«Хьюстон» — «Миннесота» — 117:111,

«Мемфис» — «Орландо» — 115:120,

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 119:109,

«Портленд» — «Финикс» — 121:105,

«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:131,

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин» — 102:104.

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