НБА прекратила игровой сезон из-за коронавируса

Новость о прекращении сезона на неопределенный срок появилась после того, как игра между «Юта Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер» была внезапно отложена. При этом игроки обеих команд даже успели выйти на паркет на разминку, и вернулись в свои раздевалки. Уточняется, что заболевший игрок, чье имя не называется, на игру не заявлялся.