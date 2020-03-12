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10:28 (мск), источник: Lenta.Ru

НБА прекратила игровой сезон из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) временно прекращает сезон. Как сообщает CNN, такое решение было принято после того, как у игрока клуба «Юта Джаз» выявили коронавирус.

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Источник: AP 2020

Новость о прекращении сезона на неопределенный срок появилась после того, как игра между «Юта Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер» была внезапно отложена. При этом игроки обеих команд даже успели выйти на паркет на разминку, и вернулись в свои раздевалки. Уточняется, что заболевший игрок, чье имя не называется, на игру не заявлялся.

По информации The Washington Post, заболевшим игроком оказался центровой «Юты» Руди Гобер.

НБА пояснила, что результаты анализов игрока появились незадолго до начала матча. «Ассоциация приостанавливает сезон до дальнейшего уведомления. Этот перерыв будет использован для определения следующих шагов по противодействию пандемии коронавируса», — заявили в организации.

Ранее 12 марта стало известно, что у 25-летнего защитника итальянского «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружили коронавирус. Болезнь у одноклубника Криштиану Роналду протекает бессимптомно. «Ювентус» активизировал все утвержденные правительством меры по изоляции игрока. Кроме того, под подозрение попали все, кто контактировал с Ругани.

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