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10:57 (мск), источник: Sport24

Теперь и в НБА остановили сезон. Центровой «Юты» Руди Гобер официально заразился коронавирусом

Все очень плохо.

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Материалов про коронавирус в последнее время больше, чем про сам спорт. Но что поделать — снова поднимаем грустную тему.

Сегодня в 5 утра по Москве печальные новости пришли из США — сезон в лучшей баскетбольной лиге мира, НБА, остановили. Остановили внезапно — матчи проводили по расписанию, почти все из них со зрителями. Но буквально за пару часов в НБА приняли решение отменить игры регулярки. На неопределенный срок.

Причина простая — баскетболист НБА официально заразился коронавирусом. Это 27-летний центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. Что известно сейчас:

Французский баскетболист Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом стало известно прямо перед матчем регулярного чемпионата «Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз».

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Сам Гобер не приехал на «Чизпик Энерджи-Арену». Но игру все равно решили отменить. В «Юте» пообещали вернуть деньги всем болельщикам, которые пришли на стадион, но не увидели баскетбола. Баскетболистов «Оклахомы» и «Юты» отправили на карантин.

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Буквально через полчаса НБА выпустила официальное заявление: регулярка приостановлена. Никто не будет играть в баскетбол. «Тесты игрока “Юты Джаз” на коронавирус дали положительный результат, который стал известен незадолго до матча “Юты” с “Оклахома-Сити Тандер”. Пострадавшего баскетболиста на площадке не было. Сегодняшняя игра между этим командами отменена. НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня. НБА использует этот перерыв, чтобы решить, как вести себя дальше», — говорится в заявлении лиги в твиттере.

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Последний матч дня, «Сакраменто» против «Нью-Орлеана», собирались провести. Болельщики пришли на стадион, баскетболисты разминались и готовы были играть. Но буквально за 20 минут до старта игроки «Нью-Орлеана» подняли панику, потому что поняли: один из судей работал 2 дня назад на матче «Юта» — «Торонто». Где, соответственно, был и Гобер… После совещания с судьями и руководством НБА, матч «Сакраменто» — «Нью-Орлеан» тоже отменили.

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Главный инсайдер НБА, Эдриан Воджнаровски, сообщает, что «командам разрешено тренироваться». Клубы продолжат работу, но без официальных матчей. Пока нет речи о том, что кого-то, кроме сотрудников «Юты» и «Оклахомы», надо отправлять на карантин.

Естественно, на новость бурно реагируют в НБА. Например, владелец «Далласа» Марк Кьюбан узнал о случившемся прямо во время матча с «Денвером». Саму игру не остановили, но реакция Кьюбана — показательна. Интересно, что миллиардер передал свой смартфон судьям игры — так они тоже узнали, что коронавирус добрался и до НБА.

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Игрок «Орландо Мэджик» Эван Фурнье поспешил успокоить болельщиков. Партнер Гобера по сборной Франции уже позвонил центровому «Юты». И написал в твиттере: «Только что говорил с Руди. У него все окей. Давайте не паниковать. Люблю всех».

Всего 2 дня назад Гобер спокойно давал рутинную пресс-конференцию перед очередной игрой. На вопрос о коронавирусе Руди ответил, что не боится его, и… пошутил, дотронушвись до всех диктофонов и микрофонов журналистов. Сейчас, учитывая опасность распространения вируса, эта шутка уже не кажется смешной…

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216-сантиметровый Гобер — один из лучших центровых НБА, звезда лиги. Два года подряд француз выигрывает престижную награду — NBA Defensive Player of the Year Award. То есть, Руди играет в жесткий баскетбол, по полной выкладывается в защите, штампует блок-шоты и отчаянно обороняет собственный щит. Короче, Гобер очень много контактирует с соперниками во время матча, а значит… Значит, все баскетболисты, игравшие против «Юты», не могут быть уверены, что не подхватили коронавирус.

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За последнюю неделю «Юта» с Гобером играла против «Нью-Йорка», «Бостона», «Детройта» и «Торонто». Будем надеяться, что никто из баскетболистов этих команд не заразился коронавирусом. Плюс, конечно, желаем здоровья Руди Гоберу. И ждем возвращения НБА.

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