Текущие события
Футбол. Еврокубки
12.03
Олимпиакос П
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Еврокубки
12.03
Рейнджерс
Байер
13
Футбол. Еврокубки
12.03
Вольфсбург
Шахтер Д
12
Футбол. Еврокубки
12.03
Истанбул Башакшехир
Копенгаген
10
Футбол. Еврокубки
12.03
Айнтрахт Ф
Базель
03
Футбол. Еврокубки
12.03
ЛАСК
Манчестер Юнайтед
05
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
12 марта, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист «Юты» извинился за то, что мог заразить коронавирусом

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Центровой клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер, у которого был диагностирован коронавирус, принес извинения людям, здоровье которых он мог поставить под угрозу.

Наверх
Источник: AP 2020

«Первое и самое важное: я хотел бы публично извиниться перед людьми, которым я мог нанести вред. В то время я понятия не имел, что заразился. Я был небрежен, этому нет оправданий. Надеюсь, что моя история послужит предупреждением и заставит всех отнестись к этому серьезно. Я сделаю всё возможное, чтобы мой опыт чему-то научил других и помог предотвратить распространение этого вируса», — написал Гобер на своей странице в Twitter.

«Я хочу поблагодарить всех за участие и поддержку в течение последних 24 часов. С тех пор, как я узнал о своем диагнозе, я пережил так много эмоций… в основном страх, беспокойство и смущение, — добавил он. — Обо мне отлично заботятся, я должен полностью выздороветь».

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между «Ютой» и «Оклахома-Сити Тандер» в среду был отложен в связи с тем, что один из игроков «Джаз» сдал положительный тест на коронавирус. Баскетболисты «Тандер» не проходили тестирование на коронавирус, и им было разрешено покинуть арену в Оклахома-Сити, но игроки «Юты» остались внутри спортивного сооружения. Позже НБА приостановила регулярный сезон из-за инфицирования французского центрового «Юты».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения инфекцией в 118 странах, более 4,6 тысяч человек скончались.

Читайте также
 Врач рассказала, кому стоит отказаться от кофе
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Неизбежность: Евро-2020 и Лигу чемпионов ждет перенос
Полицейские и пустые трибуны. «Динамо» выбило «Спартак» из КГ
Страх перед вирусом: в 22-м туре РПЛ ограничат число зрителей
МЮ в гостях разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 финала ЛЕ
Самые красивые подруги и жены гонщиков Формулы-1 (фото)
СМИ: Футболист «Манчестер Сити» находится на карантине
«Шахтер» победил «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь