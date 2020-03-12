Баскетболист «Юты» извинился за то, что мог заразить коронавирусом

Источник: AP 2020

«Первое и самое важное: я хотел бы публично извиниться перед людьми, которым я мог нанести вред. В то время я понятия не имел, что заразился. Я был небрежен, этому нет оправданий. Надеюсь, что моя история послужит предупреждением и заставит всех отнестись к этому серьезно. Я сделаю всё возможное, чтобы мой опыт чему-то научил других и помог предотвратить распространение этого вируса», — написал Гобер на своей странице в Twitter.

«Я хочу поблагодарить всех за участие и поддержку в течение последних 24 часов. С тех пор, как я узнал о своем диагнозе, я пережил так много эмоций… в основном страх, беспокойство и смущение, — добавил он. — Обо мне отлично заботятся, я должен полностью выздороветь».

Матч между «Ютой» и «Оклахома-Сити Тандер» в среду был отложен в связи с тем, что один из игроков «Джаз» сдал положительный тест на коронавирус. Баскетболисты «Тандер» не проходили тестирование на коронавирус, и им было разрешено покинуть арену в Оклахома-Сити, но игроки «Юты» остались внутри спортивного сооружения. Позже НБА приостановила регулярный сезон из-за инфицирования французского центрового «Юты».