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12:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гобер выделит пострадавшим от коронавируса 500 тысяч долларов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Центровой клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19, выделит более 500 тысяч долларов в качестве помощи сотрудникам домашней арены команды, а также семьям, пострадавшим от новой инфекции.

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Источник: AP 2020

Как отмечается в сообщении на сайте «Юты», 200 тысяч долларов получат работники арены, занятые неполный рабочий день, которые из-за переноса матчей НБА и других развлекательных мероприятий не смогли выйти на работу. Кроме того, по 100 тысяч долларов достанется семьям в Юте и Оклахома-Сити, пострадавшим от коронавируса, еще 100 тысяч евро будет направлено на родину баскетболиста — во Францию.

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«Эти пожертвования — небольшой знак, который отражает мою признательность и поддержку всем, кого это касается, и является первым из многих шагов, которые я предприму, чтобы попытаться добиться положительных результатов, продолжая узнавать больше о COVID-19 и обучать других», — сказал Гобер.

Матч между «Ютой» и «Оклахома-Сити Тандер» в среду был отложен в связи с тем, что один из игроков «Джаз» сдал положительный тест на коронавирус. Баскетболисты «Тандер» не проходили тестирование на коронавирус, и им было разрешено покинуть арену в Оклахома-Сити, но игроки «Юты» остались внутри спортивного сооружения. Позже НБА приостановила регулярный сезон из-за инфицирования французского центрового «Юты».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.

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