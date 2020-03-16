СМИ: Перерыв в сезоне НБА из-за коронавируса может продлиться до середины июня

Источник: AP 2020

По сообщению телеканала, руководство лиги и владельцы команд обсуждают возможность возобновления сезона НБА не ранее середины июня. Игры могут пройти без зрителей, поэтому для уменьшения расходов они состоятся на тренировочных площадках, а не на домашних аренах команд.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ccb216bab323ef8685c7" data-vnd="ccb216bab323ef8685c7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ccb216bab323ef8685c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлой неделе в четверг руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата лиги на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом. Им оказался баскетболист «Юты» Руди Гобер. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока «Юты» Донована Митчелла, а также у баскетболиста «Детройта» Кристиана Вуда.