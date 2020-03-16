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11:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Перерыв в сезоне НБА из-за коронавируса может продлиться до середины июня

ТАСС, 16 марта. Перерыв в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за коронавируса может продлиться до середины июня. Об этом сообщает телеканал ESPN.

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Источник: AP 2020

По сообщению телеканала, руководство лиги и владельцы команд обсуждают возможность возобновления сезона НБА не ранее середины июня. Игры могут пройти без зрителей, поэтому для уменьшения расходов они состоятся на тренировочных площадках, а не на домашних аренах команд.

Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлой неделе в четверг руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата лиги на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом. Им оказался баскетболист «Юты» Руди Гобер. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока «Юты» Донована Митчелла, а также у баскетболиста «Детройта» Кристиана Вуда.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

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