Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Хоккей. КХЛ
19.03
Барыс
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
09:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще один игрок НБА заразился коронавирусом

Американский баскетболист Кевин Дюрант заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил изданию The Athletic.

Наверх
Источник: AP 2020

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» рассказал, что его тест на наличие вируса оказался положительным. Несмотря на это, он чувствует себя хорошо. По словам спортсмена, симптомов болезни у него нет.

Помимо Дюранта, коронавирус выявили у еще трех его одноклубников. При этом симптомы вируса проявляются только у одного из них.

12 марта стало известно, что НБА приостановила регулярный чемпионат на неопределенный срок. Причиной стал коронавирус, обнаруженный у игрока клуба «Юта Джаз» Руди Гобера.

Читайте также
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Коронавирус — как война. Евро-2020 не будет
Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Карантин в Ла Лиге: умер тренер, Смолова просят не уходить
«У русских кровь из водки». В США обсуждают фанатов «Зенита»
Главный титул: восхитительная супруга легенды «Барселоны» (фото)
СМИ объявили дату третьего боя Альвареса против Головкина
Место боя Хабиб — Фергюсон будет определено в ближайшие дни
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь