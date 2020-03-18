Еще один игрок НБА заразился коронавирусом

Источник: AP 2020

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» рассказал, что его тест на наличие вируса оказался положительным. Несмотря на это, он чувствует себя хорошо. По словам спортсмена, симптомов болезни у него нет.

Помимо Дюранта, коронавирус выявили у еще трех его одноклубников. При этом симптомы вируса проявляются только у одного из них.