Три представителя клуба НБА «Филадельфия» заражены коронавирусом

Имена членов организации не сообщаются. 12 марта руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом. Им оказался баскетболист «Юты» Руди Гобер. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока «Юты» Донована Митчелла, а также у баскетболиста «Детройта» Кристиана Вуда и четырех игроков «Бруклина», среди которых значится форвард Кевин Дюрант.

«Руководство “Филадельфии” после консультации с экспертами и лигой приняло решение провести тестирование игроков, тренеров и персонала команды на коронавирус. Три результата оказались положительными, остальные — отрицательными. Вся информация была направлена в органы здравоохранения, зараженные переведены на карантин и находятся под наблюдением медицинского персонала. Здоровье наших игроков, сотрудников и болельщиков имеет первостепенное значение, поэтому организация продолжает следовать рекомендациям», — сказано в сообщении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом в четверг увеличилось в США до 9415. Умерли по меньшей мере 150 человек, в том числе 68 — в штате Вашингтон, 20 — в штате Нью-Йорк и 16 — в штате Калифорния.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.