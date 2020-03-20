Три представителя клуба НБА «Филадельфия» заражены коронавирусом
ТАСС, 20 марта. Три представителя клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия» инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает
ТАСС, 20 марта. Три представителя клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия» инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает
Имена членов организации не сообщаются. 12 марта руководство НБА объявило о приостановке регулярного чемпионата на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что один из игроков инфицирован коронавирусом. Им оказался баскетболист «Юты» Руди Гобер. Позднее заражение было подтверждено еще у одного игрока «Юты» Донована Митчелла, а также у баскетболиста «Детройта» Кристиана Вуда и четырех игроков «Бруклина», среди которых значится форвард Кевин Дюрант.
«Руководство “Филадельфии” после консультации с экспертами и лигой приняло решение провести тестирование игроков, тренеров и персонала команды на коронавирус. Три результата оказались положительными, остальные — отрицательными. Вся информация была направлена в органы здравоохранения, зараженные переведены на карантин и находятся под наблюдением медицинского персонала. Здоровье наших игроков, сотрудников и болельщиков имеет первостепенное значение, поэтому организация продолжает следовать рекомендациям», — сказано в сообщении.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом в четверг увеличилось в США до 9415. Умерли по меньшей мере 150 человек, в том числе 68 — в штате Вашингтон, 20 — в штате
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.