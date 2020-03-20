Игрок «Бостон Селтикс» сообщил, что у него обнаружен коронавирус
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Баскетболист клуба НБА «Бостон Селтикс» Маркус Смарт в своем микроблоге в Twitter сообщил, что тест показал наличие у него коронавируса.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Баскетболист клуба НБА «Бостон Селтикс» Маркус Смарт в своем микроблоге в Twitter сообщил, что тест показал наличие у него коронавируса.
НБА на прошлой неделе приостановила сезон, после того как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус. «Бостон» встречался с «Ютой» в матче регулярного чемпионата 6 марта.
«У меня взяли анализ 5 дней назад, результат пришел сегодня ночью, и он оказался положительным. Я находился в самоизоляции с момента тестирования. К COVID-19 надо относиться со всей серьезностью Я знаю, что для специалистов здравоохранения страны это сейчас задача номер один», — написал 26-летний баскетболист.
«У меня нет симптомов (болезни). И я чувствую себя хорошо. Но молодежь в нашей стране обязана самодистанцироваться. Это не шутка. Не делать так — поступать эгоистично. Вместе мы сможем с этим справиться, но мы можем победить вместе только разделившись на время», — добавил он.
По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 20:00 19 марта по местному времени (03:00 мск 20 марта) в США подтверждено 13 680 случаев заражения, 200 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались.