Игрок «Бостон Селтикс» сообщил, что у него обнаружен коронавирус

НБА на прошлой неделе приостановила сезон, после того как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус. «Бостон» встречался с «Ютой» в матче регулярного чемпионата 6 марта.

«У меня взяли анализ 5 дней назад, результат пришел сегодня ночью, и он оказался положительным. Я находился в самоизоляции с момента тестирования. К COVID-19 надо относиться со всей серьезностью Я знаю, что для специалистов здравоохранения страны это сейчас задача номер один», — написал 26-летний баскетболист.

«У меня нет симптомов (болезни). И я чувствую себя хорошо. Но молодежь в нашей стране обязана самодистанцироваться. Это не шутка. Не делать так — поступать эгоистично. Вместе мы сможем с этим справиться, но мы можем победить вместе только разделившись на время», — добавил он.

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 20:00 19 марта по местному времени (03:00 мск 20 марта) в США подтверждено 13 680 случаев заражения, 200 человек скончались.

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