Двое баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» заболели коронавирусом

«После того как четыре игрока “Бруклина” сдали положительный тест на COVID-19, врачи нашей команды рекомендовали игрокам “Лос-Анджелес Лейкерс” пройти тестирование на коронавирус. Сегодня мы узнали, что анализы двух игроков “Лейкерс” дали положительный результат. У обоих игроков нет симптомов, в настоящее время они находятся на карантине и под наблюдением врача команды», — говорится в сообщении.