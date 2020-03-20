Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
17Лидер начал с нулей
10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двое баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» заболели коронавирусом

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Двое игроков клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», имена которых не называются, заболели коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.

Наверх

«Лейкерс» 10 марта провели встречу регулярного чемпионата НБА с «Бруклином».

Во время загрузки произошла ошибка.

18 марта стало известно, что четыре баскетболиста «Нетс», включая Кевина Дюрэнта, сдали положительный тест на коронавирус.

«После того как четыре игрока “Бруклина” сдали положительный тест на COVID-19, врачи нашей команды рекомендовали игрокам “Лос-Анджелес Лейкерс” пройти тестирование на коронавирус. Сегодня мы узнали, что анализы двух игроков “Лейкерс” дали положительный результат. У обоих игроков нет симптомов, в настоящее время они находятся на карантине и под наблюдением врача команды», — говорится в сообщении.

НБА на прошлой неделе приостановила сезон, после того как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались.

Читайте также
 Коня на скаку остановит: нежная фигуристка похитила сердце игрока ЦСКА
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Чего мог достичь Кудашов со СКА? Вопросы без ответов в КХЛ
Мейвезер рискует не выйти на ринг в 2020-м из-за смертей в семье
Спорт на карантине: что происходит в мире 20 марта (онлайн)
Месси подхватил челлендж с туалетной бумагой (видео)
Россиянин стал лучшим новичком клуба НХЛ
Всероссийская федерация волейбола приостановила все соревнования
Бывший боец UFC показал «пугающую» форму
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь