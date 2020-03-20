Двое баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» заболели коронавирусом
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Двое игроков клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», имена которых не называются, заболели коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Двое игроков клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», имена которых не называются, заболели коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
«Лейкерс» 10 марта провели встречу регулярного чемпионата НБА с «Бруклином».
18 марта стало известно, что четыре баскетболиста «Нетс», включая Кевина Дюрэнта, сдали положительный тест на коронавирус.
«После того как четыре игрока “Бруклина” сдали положительный тест на COVID-19, врачи нашей команды рекомендовали игрокам “Лос-Анджелес Лейкерс” пройти тестирование на коронавирус. Сегодня мы узнали, что анализы двух игроков “Лейкерс” дали положительный результат. У обоих игроков нет симптомов, в настоящее время они находятся на карантине и под наблюдением врача команды», — говорится в сообщении.
НБА на прошлой неделе приостановила сезон, после того как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались.