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09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НБА в случае отмены сезона потеряет миллиард долларов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Убытки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в случае отмены текущего сезона из-за пандемии коронавируса могут составить около 1 миллиарда долларов, сообщает The Washington Post.

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Источник: Reuters

НБА 11 марта приостановила сезон, после того как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус.

Сообщается, что помимо убытков от непроданных билетов, атрибутики и сопутствующих товаров, лига понесет значительные убытки из-за срыва рекламных и телевизионных контрактов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались.


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