НБА в случае отмены сезона потеряет миллиард долларов

Источник: Reuters

НБА 11 марта приостановила сезон, после того как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус.

Сообщается, что помимо убытков от непроданных билетов, атрибутики и сопутствующих товаров, лига понесет значительные убытки из-за срыва рекламных и телевизионных контрактов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались.