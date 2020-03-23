НБА в случае отмены сезона потеряет миллиард долларов
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Убытки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в случае отмены текущего сезона
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Убытки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в случае отмены текущего сезона
НБА 11 марта приостановила сезон, после того как у центрового «Юты» Руди Гобера выявили коронавирус.
Сообщается, что помимо убытков от непроданных билетов, атрибутики и сопутствующих товаров, лига понесет значительные убытки
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались.