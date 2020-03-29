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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Владелец «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Долан заразился коронавирусом

Владелец клуба НБА «Нью-Йорк Никс» и НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймс Долан подвергся тестированию на коронавирус, результат которого оказался положительным, сообщается в «Твиттере» команды.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:29 MSK, 29.03
Источник: AP 2020

«Исполнительный председатель и главный исполнительный директор “Мэдисон Сквер Гарден Компани” Джим Долан дал положительный результат на коронавирус. Он находится в самоизоляции и почти не испытывает никаких симптомов. Он продолжает контролировать бизнес-операции», — говорится в заявлении пресс-службы «Никс».

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«Нью-Йорк Никс» (24−45) занимает 12-е место в Восточной конференции НБА. «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 79 очков в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ, занимает 10-е место в Восточной конференции.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 28 марта, от коронавируса заразилось более 660 тыс. человек по всему миру, а скончалось более 30 тыс. человек. Из числа заразившихся излечилось более 139 тысяч. США занимает первое место в мире по количеству заболевших в результате заражения коронавирусом — 121 тыс. человек, из которых погибло больше 2 тыс.


Передается ли коронавирус по воздуху
Голос Америки
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