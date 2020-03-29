Владелец «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Долан заразился коронавирусом

«Исполнительный председатель и главный исполнительный директор “Мэдисон Сквер Гарден Компани” Джим Долан дал положительный результат на коронавирус. Он находится в самоизоляции и почти не испытывает никаких симптомов. Он продолжает контролировать бизнес-операции», — говорится в заявлении пресс-службы «Никс».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 28 марта, от коронавируса заразилось более 660 тыс. человек по всему миру, а скончалось более 30 тыс. человек. Из числа заразившихся излечилось более 139 тысяч. США занимает первое место в мире по количеству заболевших в результате заражения коронавирусом — 121 тыс. человек, из которых погибло больше 2 тыс.