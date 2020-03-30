Баскетболист «Бостона» Смарт выздоровел после заражения коронавирусом

Источник: AP 2020

20 марта пресс-служба команды подтвердила один случай заражения коронавирусом среди баскетболистов, однако имя игрока разглашать не стала. Сразу после этого защитник рассказал, что речь идет о нем.

«По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса, — написал Смарт в ночь на понедельник. — Спасибо всем за мысли и молитвы, я тоже буду поддерживать всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности».

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Смарт выступает за «Бостон» с 2014 года. Клуб выбрал защитника на драфте в первом раунде под шестым номером. Баскетболист провел в составе команды 394 игры, набирая в среднем 9,9 очка, 3,6 подбора и 4 передачи за 29 минут на площадке.

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