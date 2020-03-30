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12:59 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Бостона» Смарт выздоровел после заражения коронавирусом

ТАСС, 30 марта. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» Маркус Смарт вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:11 MSK, 30.03
Источник: AP 2020

20 марта пресс-служба команды подтвердила один случай заражения коронавирусом среди баскетболистов, однако имя игрока разглашать не стала. Сразу после этого защитник рассказал, что речь идет о нем.

«По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса, — написал Смарт в ночь на понедельник. — Спасибо всем за мысли и молитвы, я тоже буду поддерживать всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности».

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НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Смарт выступает за «Бостон» с 2014 года. Клуб выбрал защитника на драфте в первом раунде под шестым номером. Баскетболист провел в составе команды 394 игры, набирая в среднем 9,9 очка, 3,6 подбора и 4 передачи за 29 минут на площадке.

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В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксированы более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,4 тысячи человек.

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