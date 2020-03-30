Баскетболист «Бостона» Смарт выздоровел после заражения коронавирусом
ТАСС, 30 марта. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» Маркус Смарт вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.
ТАСС, 30 марта. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» Маркус Смарт вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.
20 марта
«По состоянию на два дня назад у меня нет коронавируса, — написал Смарт в ночь на понедельник. — Спасибо всем за мысли и молитвы, я тоже буду поддерживать всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности».
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта
В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксированы более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,4 тысячи человек.