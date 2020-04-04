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11:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Коби Брайант будет введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита

ТАСС, 4 апреля. Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, погибший в авиакатастрофе, станет членом Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Об этом сообщает журналист портала The Athletic Шамс Чарания.

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26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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Вместе с Брайантом в список на включение в Зал славы вошли чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт. Официально об этом будет объявлено в субботу, церемония пройдет с 28 по 30 августа. В числе финалистов также были чемпионка женской НБА Тамика Кэтчингс, которая с 2005 по 2006 год выступала за российский клуб «Спартак-Видное», тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович. Однако они не смогли набрать необходимое число голосов (18 из 24) членов комитета.

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Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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