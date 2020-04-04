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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

НБА ждут колоссальные убытки. Объясняем, почему сезон доигрывать не будут

Решающее слово оказалось, как ни странно, за Китаем.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04
Источник: AP 2020

Сезон в НБА, обещавший редкую по напряжённости борьбу в плей-офф, был экстренно остановлен 11 марта. Поводом к тому стал положительный тест на коронавирус, который сдал центрфорвард «Юты Джаз» Руди Гобер. Француз контактировал с соотечественниками, путешествовавшими по США.

Во время загрузки произошла ошибка.

На тот момент никто и предположить не мог, насколько сильно эпидемия ударит по Штатам. Руководство лиги справедливо заявляло о необходимости уберечь здоровье игроков, сотрудников кубов и болельщиков. И на протяжении последних трёх недель из офиса Адама Сильвера исходил сдержанный оптимизм на тему возобновления сезона.

Рассматривалась масса вариантов, самый оптимистичный из них — вторая половина июня. Но ситуация постепенно выходит из-под контроля. В США сейчас заражённых больше чем в Италии, которая больше остальных европейских государств. И за последнюю неделю количество заразившихся увеличилось вдвое.

О том, когда эпидемия в стране пойдёт на спад и сколько потребуется времени для полного устранения её последствий, не знает никто.

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По информации эксперта ESPN Брайана Уиндхорса, в настоящий момент наблюдается самый большой пессимизм за всё время переговоров профсоюза игроков, лиги и владельцев клубов. Предмет переговоров очевиден. Финансовые потери несут абсолютно все. Сильвер ещё на прошлой неделе рекомендовал франшизам резервировать на аренах дни для проведения матчей. Но сейчас всё очевиднее видится угроза окончательной отмены сезона.

«На этой неделе я побеседовал со всеми сторонами, участвующими в переговорах. Очевидно, что НБА намерена заключить сделку, которая позволит им завершить сезон. Конечно, в настоящее время параллельно продолжают прорабатывать вариант перезапуска сезона, эту возможность исключать никто не хочет, но по моим ощущениям, сейчас наблюдается значительный пессимизм», — заявил эксперт.

Надежда на возобновления спортивных турниров в ближайшие 2 месяца поступила оттуда, откуда по миру и расползся COVID-19. После того, как в Китае объявили о намерении возобновить баскетбольное первенство, появились оптимистические инсайды, в том числе и из Евролиги. Но уже после того, как в Поднебесную начали съезжаться американские легионеры, страна внезапно полностью закрыла границы и отменила пассажирское авиасообщение с внешним миром.

И мир узнал о ещё одной особенности вируса, который стал причиной пандемии. Оказывается, даже переболевшие этой заразой люди ещё некоторое время являются переносчиками. Для того, чтобы понять, какое именно время эта опасность существует, недостаточно данных. Люди элементарно ещё не живут столько, чтобы опытным путём определить этот срок.

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Учитывая эпидемиологическую обстановку в США, нет никаких вариантов рассчитывать даже на начало июля. Согласно информации CNN первый подтверждённый случай заражения в США выявлен был 21 января. Но настоящая вспышка произошла в последние 2 недели. Только за минувшие сутки в Штатах зарегистрировано более 31 000 фактов положительных проб на коронавирус, а общее число заболевших исчисляется цифрой 278 458.

Можно сколь угодно долго рассуждать на тему того, когда ситуация нормализуется. Но при данных условиях разумнее выглядит следующий расклад. Найти устраивающий всех расклад не удастся по определению. Но компромисс непременно нужно искать. Сезон прекращать досрочно и готовиться к новому. В 2021 году планируется Олимпиада, которая интересна и игрокам НБА. Крайне важно для всего мирового спорта, чтобы она прошла с максимальным представительством лучших атлетов. В первую очередь, с финансовой точки зрения.

А пока… Пока деньги потеряют все. Ни одна сторона не выйдет из ситуации даже при своих. В настоящий момент рассматривается вопрос урезания зарплат игрокам на 50 процентов с 15 апреля.

Хоть матчей и не проводится, но контракты то действуют. И с учётом всех факторов лига и владельцы клубов заинтересованы в скорейшем принятии решения. Решения о полном завершении сезона.

Игорь Брагин

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