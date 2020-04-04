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19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брайант, Данкан и Гарнетт будут введены в баскетбольный Зал славы

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт будет введены в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, сообщается на странице НБА в Twitter.

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Пятикратный чемпион НБА Брайант и его дочка Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.

Помимо Брайанта, Данкана и Гарнетта, в Зал славы будут включены четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Тамика Кэтчингс, тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович, а также бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрик Бауманн, который скончался в 2018 году.

Церемония включения в Зал славы состоится 28—30 августа в Спрингфилде.

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