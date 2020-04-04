Брайант, Данкан и Гарнетт будут введены в баскетбольный Зал славы

Пятикратный чемпион НБА Брайант и его дочка Джанна погибли в результате крушения вертолета 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.
Помимо Брайанта, Данкана и Гарнетта, в Зал славы будут включены четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Тамика Кэтчингс, тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович, а также бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрик Бауманн, который скончался в 2018 году.
Церемония включения в Зал славы состоится 28—30 августа в Спрингфилде.