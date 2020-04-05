НБА передаст сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк 1 млн медицинских масок

«Мы очень благодарны за помощь в виде жизненно необходимых средств индивидуальной защиты», — написал Куомо.

Как сообщил в субботу Куомо, число жителей штата, результаты анализов которых на новый коронавирус были положительными, превысило 113,7 тыс., а число умерших за сутки выросло на 630, до 3 565. Куомо констатировал, что Нью-Йорк по данным показателям продолжает занимать первое место в США.