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11:24 (мск), источник: ТАСС

НБА передаст сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк 1 млн медицинских масок

ТАСС, 5 апреля. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с клубами лиги «Нью-Йорк» и «Бруклин», а также генеральным консулом КНР в Нью-Йорке Хуан Пином предоставит работникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк 1 млн медицинских масок. Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04

«Мы очень благодарны за помощь в виде жизненно необходимых средств индивидуальной защиты», — написал Куомо.

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Как сообщил в субботу Куомо, число жителей штата, результаты анализов которых на новый коронавирус были положительными, превысило 113,7 тыс., а число умерших за сутки выросло на 630, до 3 565. Куомо констатировал, что Нью-Йорк по данным показателям продолжает занимать первое место в США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.


COVID-19 в Нью-Йорке: свыше 500 смертей в течение суток
Голос Америки
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