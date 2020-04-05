Четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер может стать президентом ФК «Лион»

По информации издания, 71-летний Ола считает, что будет готов передать руководство футбольным клубом Паркеру через четыре года. Ола возглавляет «Лион» с 1987 года, 37-летний Паркер является президентом французского баскетбольного клуба «Вийёрбан», который базируется в пригороде Лиона, входящего в состав Большого Лиона.

«Я думаю, что у него [у Паркера] есть все необходимые характеристики, — сказал Ола. — В дополнении к его профессиональным и человеческим качествам мне очень нравится все, чем он занимается. Настанет день, когда мы организуем официальную передачу [полномочий], это будет очень эмоционально. Я говорю об этом сейчас, потому что для меня эта идея выглядит очевидной, и я ей уже поделился с Тони».