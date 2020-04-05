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13:59 (мск), источник: ТАСС

Четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер может стать президентом ФК «Лион»

ТАСС, 5 апреля. Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио» Тони Паркер в будущем может стать президентом французского футбольного клуба «Лион». Об этом изданию L'Equipe сообщил нынешний президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.

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Источник: AP 2020

По информации издания, 71-летний Ола считает, что будет готов передать руководство футбольным клубом Паркеру через четыре года. Ола возглавляет «Лион» с 1987 года, 37-летний Паркер является президентом французского баскетбольного клуба «Вийёрбан», который базируется в пригороде Лиона, входящего в состав Большого Лиона.

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«Я думаю, что у него [у Паркера] есть все необходимые характеристики, — сказал Ола. — В дополнении к его профессиональным и человеческим качествам мне очень нравится все, чем он занимается. Настанет день, когда мы организуем официальную передачу [полномочий], это будет очень эмоционально. Я говорю об этом сейчас, потому что для меня эта идея выглядит очевидной, и я ей уже поделился с Тони».

Помимо четырех чемпионских титулов в НБА (2003, 2005, 2007, 2014), Паркер шесть раз принимал участие в Матче звезд НБА (2006, 2007, 2009, 2012−2014), в 2007 году он был выбран самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной Франции Паркер выиграл чемпионат Европы в 2013 году, а также стал серебряным (2011) и бронзовым (2005, 2015) призером европейских первенств. Помимо «Сан-Антонио», французский разыгрывающий выступал в НБА за «Шарлотт», где завершил игровую карьеру в 2019 году.

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