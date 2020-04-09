Леброн без титула, а «Голден Стэйт» без драфта. Кто пострадает от отмены сезона в НБА

Источник: AP 2020

Хронология событий, повлекших за собой приостановку сезона в НБА, одновременно комичная и пугающая. На одной из мартовских пресс-конференций французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер крайне легкомысленно отреагировал на вопрос о коронавирусе, потрогав все стоящие перед ним микрофоны. После этого он трусцой выбежал из комнаты — в битве со смертельной инфекцией, как казалось игроку, была одержана психологическая победа.

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12 марта «Джаз» должны были провести гостевой матч с «Оклахомой». За несколько минут до его начала болельщикам объявили, что игра не состоится. Оказалось, один из баскетболистов-гостей сдал положительный тест на коронавирус, и вы все уже знаете, кто это был. Гобер — дважды лучший оборонительный игрок лиги — от этой напасти защититься не сумел.

Новый «игрок» в закрытой лиге

НБА среагировала молниеносно и отменила все встречи игрового дня. А затем, когда стал известен реальный масштаб катастрофы, приостановила весь регулярный сезон. Игроки «Юты» говорили, что Гобер в раздевалке пренебрежительно относился к социальной дистанции, касался одноклубников и их личных вещей. Они боялись заразиться — и не напрасно. Позднее коронавирус подтвердился у одного из молодых лидеров «Джаз» Донована Митчелла, и теперь руководству предстоит применить все свои навыки переговорщиков, чтобы убедить его простить Гобера. Потому что Митчелл, как пишет западная пресса, после получения результатов теста был «в ярости».

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К сожалению, на этом остановить распространение инфекции не удалось. Будучи открытым к общению с болельщиками, Гобер за несколько дней до получения результатов теста в разных городах дарил им фрагменты экипировки и раздавал автографы. Известно, что один из школьников вместе с росписью центрового получил от него еще и коронавирус. Кроме того, беглое расследование внутри лиги показало, что в недельный период перед известием об инфицировании француза между собой контактировали представители всех 30 клубов НБА. Особое внимание было приковано к форварду «Торонто» Сержу Ибаке, поцеловавшему мяч после штрафного броска Гобера в последнем матче с «Джаз», но анализы показали, что он, как и все игроки и персонал «Рэпторз», чист.

А вот баскетболистам других команд повезло меньше. На текущий момент в лиге зафиксировано 19 подтвержденных случаев заболевания, причем десять из них — у игроков. Среди них, помимо Гобера и Митчелла, защитник «Бостона» Маркус Смарт, форвард «Детройта» Кристиан Вуд, двукратный чемпион НБА форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, а также еще три неназванных баскетболиста «Нетс» и два игрока «Лос-Анджелес Лейкерс». Вот так в НБА — лигу, клубный состав которой почти не меняется, пришла новая сила, эффект от которой привел к небывалым последствиям.

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Из Китая с предостережением

После приостановки сезона руководство лиги неоднократно подчеркивало, что в ближайших планах — доиграть регулярку и провести плей-офф, пусть и в усеченном формате. Рассматривалась даже утопичная идея собрать комнады в Лас-Вегасе и провести оставшиеся матчи там. А их у каждого клуба осталось прилично — от 15 до 19.

Строгая изоляция игроков, толпы врачей в жутких белых «скафандрах» вместо зрителей на трибунах, Город грехов в осадном положении — хуже картинки для телетрансляции одного из самых медийно успешных спортивных чемпионатов придумать сложно. Ударим баскетболом по первому месту США в мире по количеству инфицированных коронавирусом? От всего этого цинизмом веет даже за тысячи километров от Северной Америки. О реакции простых американцев и самих баскетболистов догадаться нетрудно. К примеру, форвард «Юты» и по совместительству один из сильнейших снайперов лиги австралиец Джо Инглс заявил, что даже готов покинуть НБА, если это поможет уберечь его сына от заражения.

Уже в начале апреля стали появляться сообщения о том, что ветер переменился. Причем не только из-за стремительно ухудшающейся эпидобстановки в Штатах и даже не из-за заражения игроков. С этим-то все как раз обстоит не так уж и плохо: у большинства инфицированных болезнь проходила практически без симптомов, а Гобер, Митчелл и Смарт уже объявили о выздоровлении.

Как оказалось, в НБА решили воспользоваться опытом китайских коллег. В конце марта стало известно, что правительство КНР отложило возобновление местных чемпионатов по игровым видам спорта на неопределенный срок.

Сообщается, в частности, что Китайская баскетбольная ассоциация (CBA), как и НБА, рассматривала вариант проведения турнира в одном закрытом городе, но от него решили отказаться. Даже несмотря на то, что эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад, местные власти опасаются нового витка из-за так называемых бессимптомных зараженных, коими потенциально могут быть как болельщики, так и сами игроки.

Североамериканские СМИ сообщают, что в НБА взяли это на заметку. Отмечается, что лига в случае возобновления чемпионата физически не может обеспечить тестирование всех баскетболистов и, как следствие, гарантировать их безопасность. В связи с этим лига уже начала переговоры с профсоюзом игроков о правовой и финансовой сторонах досрочного прекращения сезона. Официально об этом могут объявить уже в ближайшее время.

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Время и деньги

Добровольный отказ от окончания регулярного чемпионата не так страшен — обычно к этому времени большинство команд уже решили все свои турнирные задачи и спокойно готовятся к плей-офф. Болельщики, безусловно, знают об этом и посещают игры этого периода не столь охотно. Другое дело, если вместе с заключительной частью регулярки НБА не сможет провести и матчи на вылет.

Согласно исследованию, проведенному телеканалом NBC и газетой Washington Post, потери лиги от досрочного завершения сезона составят порядка $700 млн только за счет доходов c матчей. Доля с продаж билетов в них внушительна — порядка $466 млн, из них $166 млн — на игры плей-офф, остаток суммы — мерчендайзинг и прочее.

Отдельная статья — продажа телеправ, что составляет 30% от годового дохода НБА. На данный момент лига имеет на руках соглашение с телеканалами Disney, HBO, ESPN, AT&T и CNN о показе всех матчей сезона, включая самый лакомый кусок для всех вещателей и рекламодателей — плей-офф. Цена вопроса невероятна — порядка $3 млрд.

Логично предположить, что отказ от возобновления чемпионата повлечет за собой массу вопросов, а после того, как ответов на них дано не будет, — и судебные иски. По самым скромным подсчетам, только от завершения регулярки НБА в сумме недосчитается $1,7 млрд, с плей-офф же эту сумму смело можно умножать на два.

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Серьезные убытки понесут клубы лиги и их владельцы. Помимо очевидных потерь в виде билетов, прочих стадионных активностей и отчислений от показа игр по телевидению, на них лежит и еще одно — самое тяжелое — финансовое бремя в виде оплаты аренды, выплат обслуживающему персоналу, а также игрокам и тренерскому штабу. В коллективном соглашении есть пункт, который позволяет удерживать с баскетболистов чуть больше 1% причитающейся зарплаты за каждый матч в случае невозможности проведения игр по каким-либо причинам, однако вряд ли это серьезно облегчит им жизнь. Кроме того, на текущий момент нет данных о том, воспользовался ли кто-либо из владельцев этим правом. Немаловажным фактором станет и возможное сокращение потолка зарплат в клубах со $109 млн до примерно $94−95 млн. Это не позволит многим командам выйти на рынок свободных агентов предстоящим летом, а тем, кто превысит этот потолок, придется выплачивать так называемый дополнительный налог на роскошь.

Возможная отмена сезона скажется и на спортивных достижениях игроков. Прошлым летом НБА потряс небывалый бум обменов и громких переходов, в результате которого расклад сил в лиге претерпел существенные изменения. Вновь обрели мощь «Лейкерс», ведомые Леброном Джеймсом и примкнувшим к нему Энтони Дэвисом, а их соседи «Лос-Анджелес Клипперс» усилились самым ценным игроком прошлогоднего финала Каваем Леонардом и достойным более высококлассных одноклубников, что у него были до этого, Полом Джорджем. И именно они пострадают от отмены сезона больше всего.

Для Леброна нынешний год был чрезвычайно важен. Он пришел в «Лейкерс» два года назад и с тех пор прошел с клубом путь от звездной «помойки» до главного претендента на титул. Собрав под своим крылом подходящих «ролевиков» и заимев вторую звезду в виде Дэвиса, он готов был к тому, чтобы в очередной раз поставить лигу на колени.

Перед уходом на паузу «Лейкерс» шли на первом месте в Западной конференции, а сам Джеймс набирал в среднем за матч более 25,7 очка, 7,9 подбора и 10,6 передачи при более чем 34 минутах на паркете, претендуя на приз самому ценному игроку регулярного сезона (MVP). И это в 35 лет.

Даже на сильном Западе соперников у таких «Лейкерс» было маловато. Выход в финал был для них вопросом времени. Помешать этому могли лишь эпидемия травм, «Клипперс» с Леонардом и Джорджем, идущие в таблице сразу за соседями, и сумасшедший эксперимент «Хьюстона» по отказу от высоких игроков. К слову, лидер «Рокетс» Джеймс Харден также вряд ли будет рад отмене сезона. С каждым новым годом его шансы на первый в карьере титул становятся все более призрачными.

«Лейкерс» с отказом от продолжения сезона потеряют год драгоценной карьеры Леброна. Даже его нечеловеческий запас физической прочности рано или поздно иссякнет, а побеждать на одном Дэвисе будет трудно — если не верите, спросите болельщиков его бывшего клуба «Нью-Орлеан». Этим летом у самого Дэвиса истекает действующий контракт, и неизвестно, как дестабилизированная финансовая обстановка в лиге скажется на том, где он в итоге окажется перед следующим сезоном. Единственное, что могло бы скрасить впечатления «Лейкерс» в случае самого негативного развития событий, — так это абсурдное по сути своей определение чемпиона по результатам регулярного чемпионата. Но и здесь они не были бы первыми, ведь на текущий момент общий лучший результат в лиге у «Милуоки».

Для которых, кстати, все тоже далеко не радужно. Уже два года как вокруг лидера «Бакс» Янниса Адетокунбо собрана внушительная команда, однако клубу все еще не удалось выйти в финал. Все говорит о том, что еще один год простоя лишь укрепит разочарование греческого форварда в своей команде, что привлечет к отказу от подписания нового соглашения с последующим выходом на рынок свободных агентов. А желающих броситься в Янниса деньгами будет в избытке.

И, наконец, самый неочевидный пострадавший — «Голден Стэйт». Неочевидный, потому что пока неясно, пострадают они или нет. Весь прошлый сезон лучший клуб лиги последнего десятилетия занимался только тем, что бесконечно лечил травмированных лидеров, наигрывал молодежь и старался опуститься как можно ниже в турнирной таблице, дабы получить больше шансов выбирать на драфте новичков-2021 под первым номером. Но что вообще будет с драфтом, если сезон отменят?

Если номерную лотерею проведут с учетом результатов регулярки, то «Уорриорз» в шоколаде — на текущий момент они имеют худший баланс побед и поражений и уже просматривают лучших кандидатов. А если жеребьевка пройдет по другим правилам? Тогда клуб провел худший за последнее время сезон впустую.