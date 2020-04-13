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09:22 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисту «Юты» Гоберу угрожали смертью после того, как он заразился коронавирусом

ТАСС, 13 апреля. Центровому клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта» Руди Гоберу угрожали смертью после того, как он заразился коронавирусом. Об этом баскетболист рассказал изданию The Salt Lake Tribune.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 13.04
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Гобер стал первым игроком НБА с положительным тестом на коронавирус. После этого 12 марта сезон в лиге был приостановлен. За несколько дней до того, как стало известно о положительном тесте француза на COVID-19, Гобер публично шутил по поводу всемирной паники, демонстративно потрогав все микрофоны на пресс-конференции. Позже Гобер извинился за свое поведение.

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«Мне поступали смертельные угрозы, — рассказал Гобер. — Я был на передовой всего этого, мне много чего поступало, но в то же время я был счастлив, что, возможно, смог спасти тысячи и тысячи жизней и защитить многих людей от заражения. Адам Сильвер (комиссар НБА — прим. ТАСС) отлично поработал, сразу приостановив чемпионат. Когда мы оглянемся на это через 20 лет, мы будем очень рады, что это произошло».

Кроме того, Гобер опроверг информацию о том, что он до сих пор находится в ссоре с другим лидером «Юты» Донованом Митчеллом, который также был инфицирован коронавирусом. «Это правда, что мы некоторое время не общались, но несколько дней назад мы поговорили. Знаете, никогда не бывает идеальных отношений, но в конечном итоге мы оба хотим побеждать. Мы готовы побороться за победу в чемпионате», — отметил француз.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Она позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,7 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.


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Голос Америки
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