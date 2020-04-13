Баскетболисту «Юты» Гоберу угрожали смертью после того, как он заразился коронавирусом

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Гобер стал первым игроком НБА с положительным тестом на коронавирус. После этого 12 марта сезон в лиге был приостановлен. За несколько дней до того, как стало известно о положительном тесте француза на COVID-19, Гобер публично шутил по поводу всемирной паники, демонстративно потрогав все микрофоны на пресс-конференции. Позже Гобер извинился за свое поведение.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Мне поступали смертельные угрозы, — рассказал Гобер. — Я был на передовой всего этого, мне много чего поступало, но в то же время я был счастлив, что, возможно, смог спасти тысячи и тысячи жизней и защитить многих людей от заражения. Адам Сильвер (комиссар НБА — прим. ТАСС) отлично поработал, сразу приостановив чемпионат. Когда мы оглянемся на это через 20 лет, мы будем очень рады, что это произошло».

Кроме того, Гобер опроверг информацию о том, что он до сих пор находится в ссоре с другим лидером «Юты» Донованом Митчеллом, который также был инфицирован коронавирусом. «Это правда, что мы некоторое время не общались, но несколько дней назад мы поговорили. Знаете, никогда не бывает идеальных отношений, но в конечном итоге мы оба хотим побеждать. Мы готовы побороться за победу в чемпионате», — отметил француз.