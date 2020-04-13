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09:28 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Руководство НБА разрабатывает 25-дневный план возобновления сезона

ТАСС, 13 апреля. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) готовит 25-дневный план возобновления сезона, который может быть приведен в действие, когда наступит спад эпидемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал ESPN.

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Согласно этому плану, первые 11 дней команды будут проводить индивидуальные тренировки, а 14 дней отводится на тренировочные лагеря. Они смогут открыться после того, как НБА получит разрешение врачей на игры 5 на 5. Таким образом, сезон может возобновиться только по прошествии этих 25 дней.

Во время загрузки произошла ошибка.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Она позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в ходе пандемии в мире заразились более 1,7 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

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