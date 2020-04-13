СМИ: Руководство НБА разрабатывает 25-дневный план возобновления сезона

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Согласно этому плану, первые 11 дней команды будут проводить индивидуальные тренировки, а 14 дней отводится на тренировочные лагеря. Они смогут открыться после того, как НБА получит разрешение врачей на игры 5 на 5. Таким образом, сезон может возобновиться только по прошествии этих 25 дней.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.