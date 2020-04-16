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10:36 (мск), источник: ТАСС

Игрок клуба НБА «Шарлотт» Бийомбо пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом в ДР Конго

ТАСС, 16 апреля. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт» Бисмак Бийомбо выделил $1 млн на борьбу с пандемией коронавируса в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает AFP.

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НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

На выделенные средства в ДР Конго отправят четыре контейнера с необходимым медицинским оборудованием. Отмечается, что страна получит 10 тыс. медицинских масок и 780 защитных костюмов. «Мы никогда не сталкивались с кризисом такого масштаба, ужасно видеть, как страдает моя страна. Я провел последние несколько недель, пытаясь найти способ помочь, также хочу поблагодарить всех, кто сейчас борется с пандемией», — сказал баскетболист.

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Бийомбо 27 лет. Центровой был выбран «Сакраменто» под седьмым номером на драфте 2011 года, однако сразу перешел в «Шарлотт», где выступал с 2011 по 2015 год. После этого Бийомбо играл за «Торонто» (2015−2016) и «Орландо» (2016−2018), а в 2018 году вернулся в «Шарлотт». В активе центрового 636 матчей в НБА, в среднем за игру он набирал 5,1 очка, 6,2 подбора и 1,3 блокшота.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. На данный момент коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В ДР Конго зафиксировано 254 случая заражения, 21 пациент скончался.

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