Игрок клуба НБА «Шарлотт» Бийомбо пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом в ДР Конго

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

На выделенные средства в ДР Конго отправят четыре контейнера с необходимым медицинским оборудованием. Отмечается, что страна получит 10 тыс. медицинских масок и 780 защитных костюмов. «Мы никогда не сталкивались с кризисом такого масштаба, ужасно видеть, как страдает моя страна. Я провел последние несколько недель, пытаясь найти способ помочь, также хочу поблагодарить всех, кто сейчас борется с пандемией», — сказал баскетболист.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aa031c36e2347b8896c2" data-vnd="aa031c36e2347b8896c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aa031c36e2347b8896c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бийомбо 27 лет. Центровой был выбран «Сакраменто» под седьмым номером на драфте 2011 года, однако сразу перешел в «Шарлотт», где выступал с 2011 по 2015 год. После этого Бийомбо играл за «Торонто» (2015−2016) и «Орландо» (2016−2018), а в 2018 году вернулся в «Шарлотт». В активе центрового 636 матчей в НБА, в среднем за игру он набирал 5,1 очка, 6,2 подбора и 1,3 блокшота.