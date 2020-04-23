Владелец клубов НБА и НХЛ вылечился от коронавируса

Сезоны в НБА и НХЛ были остановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 22 на 23 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 630 781 человек. Умерших — 183 772, выздоровевших — 716 738.