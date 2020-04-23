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08:46 (мск), источник: Vesti.kz

Владелец клубов НБА и НХЛ вылечился от коронавируса

Владелец клуба НБА «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» из НХЛ Джеймс Долан вылечился от коронавируса, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.

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Источник: AP 2020

В конце марта стало известно, что 64-летний Долан сдал положительный тест на коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.

После выздоровления Долан сдал плазму крови для исследований.

Сезоны в НБА и НХЛ были остановлены из-за угрозы распространения коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 22 на 23 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 630 781 человек. Умерших — 183 772, выздоровевших — 716 738.

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