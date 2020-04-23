Владелец клубов НБА и НХЛ вылечился от коронавируса
Владелец клуба НБА «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» из НХЛ Джеймс Долан вылечился от коронавируса, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Владелец клуба НБА «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» из НХЛ Джеймс Долан вылечился от коронавируса, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
В конце марта стало известно, что 64-летний Долан сдал положительный тест на коронавирус.
После выздоровления Долан сдал плазму крови для исследований.
Сезоны в НБА и НХЛ были остановлены