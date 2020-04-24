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13:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионский перстень Брайанта за победу на ОИ-2012 выставлен на аукцион

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Чемпионский перстень баскетболиста Кобе Брайанта, посвященный победе сборной США на Олимпиаде в Лондоне, выставлен на аукцион, сообщает ESPN.

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Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января. На борту также находились его 13-летняя дочь и еще 7 человек. Никто не выжил.

Всего на аукцион выставлено 86 предметов, связанных с Брайантом, в том числе его майки, кроссовки и золотое кольцо с 8 бриллиантами и выгравированной фамилией баскетболиста в честь победы на Олимпиаде-2012, которое изначально принадлежало матери Брайанта. Организаторы аукциона сообщили, что 5% средств от продажи каждого предмета пойдет в фонд, созданный вдовой Брайанта Ванессой после гибели мужа и дочери.

Самый дорогой лот на данный момент — кроссовки, в которых Брайант играл в пятом матче финальной серии плей-офф НБА 2001 года против «Филадельфии». Цена на него уже составляет 28 тысяч долларов. Самым дешевым предметом является мяч с автографом Брайанта — 125 долларов. Аукцион завершится 16 мая.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА.

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