СМИ: НБА разрешит клубам открыть тренировочные базы с 1 мая

«Начиная с 1 мая НБА разрешит командам открывать свои тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где это будет позволено местными органами власти. Командам будет разрешено открывать помещения для индивидуальной работы, но групповые тренировки по-прежнему будут запрещены», — написал Войнаровски.