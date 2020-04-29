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13:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинский игрок выставился на драфт НБА

Кандидат в национальную сборную Украины Андрей Войналович выставился на драфт НБА-2020, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: AP 2020

Форвард «Химика» стал одним из 42 баскетболистов представляющих международные лиги.

21-летний Войналович попал в категорию игроков, которым возраст уже позволяет выставляться на драфт и сняться с ярмарки за 10 дней до её начала в случае необходимости.

В прошлом сезоне Суперлиги Андрей набирал 7,9 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи за 28 минут в среднем за игру в 24 матчах украинского чемпионата. Также Войналович был одним из лидеров украинской молодёжки на прошлогоднем чемпионате Европы в Израиле.

Драфт НБА-2020, запланированный на конец июня, вероятнее всего, будет перенесён на осень и состоится уже после окончания сезона лиги, если тот возобновится.

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