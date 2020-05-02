СМИ: Следующий сезон НБА может стартовать в декабре

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НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

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По информации источника, комиссар НБА Адам Сильвер и совет директоров лиги в пятницу обсуждали возможность переноса старта следующего сезона на декабрь.

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Также состоялось голосование, по итогам которого было решено перенести намеченные на май мероприятия — драфт-лотерею и комбинированные тесты для новичков. Дату драфта НБА, запланированного на 25 июня, на данный момент не изменяли. Однако, по мнению экспертов, мероприятие тоже перенесут или проведут в онлайн-режиме.

Матчи после возобновления текущего сезона, вероятно, будут проходить без зрителей. Перенос начала следующего розыгрыша позволит лиге проводить игры с болельщиками, так как ситуация с пандемией к тому моменту должна нормализоваться. В ближайшее время руководство лиги не планирует утверждать новый календарь следующего сезона. Сообщается, что он может завершиться в конце июля — начале августа, а проведение драфта и открытие рынка свободных агентов состоятся по окончании розыгрыша.