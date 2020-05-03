СМИ: Бывший игрок сборной России Бекки Хэммон может возглавить клуб НБА «Нью-Йорк»

Источник: AP 2020

После увольнения Дэвида Фицдэйла в декабре 2019 года исполняющим обязанности главного тренера клуба «Нью-Йорк» является Майк Миллер.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Хэммон выступала за клубы женской НБА «Нью-Йорк», «Теннесси», «Колорадо», «Сан-Антонио», а также за российские ЦСКА, «Надежду» (Оренбург), «Спарта энд К» (Видное) и испанскую «Валенсию». В феврале 2008 года американская баскетболистка получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды на Олимпиаде 2008 года, в активе Хэммон серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года.