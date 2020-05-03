СМИ: Бывший игрок сборной России Бекки Хэммон может возглавить клуб НБА «Нью-Йорк»

После увольнения Дэвида Фицдэйла в декабре 2019 года исполняющим обязанности главного тренера клуба «Нью-Йорк» является Майк Миллер.
Хэммон выступала за клубы женской НБА «Нью-Йорк», «Теннесси», «Колорадо», «Сан-Антонио», а также за российские ЦСКА, «Надежду» (Оренбург), «Спарта энд К» (Видное) и испанскую «Валенсию». В феврале 2008 года американская баскетболистка получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды на Олимпиаде 2008 года, в активе Хэммон серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года.
С 2014 года Хэммон работает в системе команды НБА «Сан-Антонио», где является помощником главного тренера Грегга Поповича. Она является первой в истории лиги женщиной-помощником главного тренера. В случае назначения Хэммон может стать первой женщиной, которая возглавит клуб НБА.