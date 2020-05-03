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11:54 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бывший игрок сборной России Бекки Хэммон может возглавить клуб НБА «Нью-Йорк»

ТАСС, 3 мая. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе женской сборной России Бекки Хэммон может стать главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк». Об этом сообщает газета New York Post.

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Источник: AP 2020

После увольнения Дэвида Фицдэйла в декабре 2019 года исполняющим обязанности главного тренера клуба «Нью-Йорк» является Майк Миллер.

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Хэммон выступала за клубы женской НБА «Нью-Йорк», «Теннесси», «Колорадо», «Сан-Антонио», а также за российские ЦСКА, «Надежду» (Оренбург), «Спарта энд К» (Видное) и испанскую «Валенсию». В феврале 2008 года американская баскетболистка получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды на Олимпиаде 2008 года, в активе Хэммон серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года.

С 2014 года Хэммон работает в системе команды НБА «Сан-Антонио», где является помощником главного тренера Грегга Поповича. Она является первой в истории лиги женщиной-помощником главного тренера. В случае назначения Хэммон может стать первой женщиной, которая возглавит клуб НБА.

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