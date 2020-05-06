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13:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Три команды НБА не хотят возвращаться на тренировочные базы команд

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что три команды НБА не хотят возвращаться на тренировочные базы в ближайшее время.

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Источник: AP 2020

Ранее стало известно, что лига планирует разрешить клубам открыть свои базы для индивидуальных тренировок игроков с 8 мая.

— Я общался этим утром с людьми из двух команд, которые находятся в штатах, где смягчили режим самоизоляции, — сказал в эфире ESPN Уиндхорст. — Эти команды не намерены открывать свои тренировочные базы в пятницу. Человек из еще одной команды рассказал мне, что клуб опросил баскетболистов с помощью Zoom, и большая часть из них высказалась против открытия базы.

По последним данным, в США зарегистрирован 1 237 761 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 72 275 летальных исходов, выздоровели 200 669 человек.

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