Три команды НБА не хотят возвращаться на тренировочные базы команд

— Я общался этим утром с людьми из двух команд, которые находятся в штатах, где смягчили режим самоизоляции, — сказал в эфире ESPN Уиндхорст. — Эти команды не намерены открывать свои тренировочные базы в пятницу. Человек из еще одной команды рассказал мне, что клуб опросил баскетболистов с помощью Zoom, и большая часть из них высказалась против открытия базы.