СМИ: Следующий сезон НБА может пройти без болельщиков

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c76dfcc36c03de25d25" data-vnd="1c76dfcc36c03de25d25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c76dfcc36c03de25d25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что полезно знать Если сидишь дома

По информации источника, комиссар НБА Адам Сильвер и профсоюз игроков лиги (NBPA) в пятницу провели телефонные переговоры относительно возобновления текущего сезона и проведения следующего розыгрыша чемпионата. Сильвер предупредил, что сезон-2020/21, скорее всего, пройдет без зрителей. Функционер отметил, что из-за этого лига потеряет около 40% от годового дохода.

Также стало известно, что НБА не возобновит текущий сезон раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах, игры предположительно примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения еще нет. Ранее несколько игроков НБА заявляли о давлении со стороны клубов относительно возобновления тренировочных занятий. Глава лиги подчеркнул, что руководство команд не имеет права заставлять баскетболистов появляться на тренировках, решение каждого спортсмена должно быть добровольным.