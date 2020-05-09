Вдова Брайанта подала в суд на полицию Лос-Анджелеса за фото с места гибели баскетболиста

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Восемь сотрудников департамента шерифа сделали ряд фотографий, на которых запечатлены обломки вертолета и тела погибших, и распространили их в частном порядке. В документе отмечается, что сотрудники не имели служебной необходимости в данных фотографиях. Ранее Ванесса Брайант требовала, чтобы место трагедии было обозначено как бесполетная зона, а также было защищено от фотографов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c76dfcc36c03de25d25" data-vnd="1c76dfcc36c03de25d25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c76dfcc36c03de25d25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

26 января частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.