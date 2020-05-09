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12:37 (мск), источник: ТАСС

Вдова Брайанта подала в суд на полицию Лос-Анджелеса за фото с места гибели баскетболиста

ТАСС, 9 мая. Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта, Ванесса Брайант, подала судебный иск к департаменту шерифа округа Лос-Анджелес из-за фотографий, сделанных с места авиакатастрофы. Об этом сообщает журнал People.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Восемь сотрудников департамента шерифа сделали ряд фотографий, на которых запечатлены обломки вертолета и тела погибших, и распространили их в частном порядке. В документе отмечается, что сотрудники не имели служебной необходимости в данных фотографиях. Ранее Ванесса Брайант требовала, чтобы место трагедии было обозначено как бесполетная зона, а также было защищено от фотографов.

Во время загрузки произошла ошибка.

26 января частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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