Представитель пилота разбившегося вертолета Брайанта считает, что в трагедии виноваты пассажиры
Представитель пилота, разбившегося вертолета с Коби Брайантом на борту, заявил, что виноваты в крушении сами пассажиры.
Представитель пилота, разбившегося вертолета с Коби Брайантом на борту, заявил, что виноваты в крушении сами пассажиры.
Таким образом он отреагировал на иск Ванессы Брайант против него и вертолетной компании Island Express.
— Любые травмы или ущерб были напрямую или косвенно вызваны небрежностью или ошибкой истцов и/или их умерших, включая знания и добровольное решение идти на риски, а также то, что эта небрежность была существенным фактором ущерба, за который данный ответчик не несет ответственности, — приводит слова Зобаяна TMZ.
Коби Брайант погиб утром 26 января при крушении личного вертолета в Калабасасе, Калифорния. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек, включая пилота. Все 9 человек погибли в авиакатастрофе.