СМИ: Ведущие игроки НБА договорились поддержать возобновление сезона
Ряд ведущих игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) во время неофициальной телеконференции договорились поддержать возобновление сезона НБА, прерванного
Ряд ведущих игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) во время неофициальной телеконференции договорились поддержать возобновление сезона НБА, прерванного
По информации источника, разговор состоялся по инициативе разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» и президента ассоциации игроков Криса Пола. В телеконференции также приняли участие Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Кавай Ленард, Стефен Карри, Дэмиан Лиллард и Рассел Уэстбрук.
Игроки договорились принять надлежащие меры безопасности, как только лига получит разрешение для возобновления сезона. Ожидается, что позиция ведущих баскетболистов будет иметь значительный вес при принятии решений остальными игроками лиги.
Ранее сообщалось, что комиссионер НБА Адам Сильвер рассчитывает принять решение о возобновлении сезона в течение 2−4 недель.