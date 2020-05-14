Клуб НБА «Майами Хит» провел первую тренировку после приостановки сезона

Источник: AP 2020

НБА с прошлой пятницы разрешила командам вновь открыть тренировочные центры для добровольных индивидуальных занятий в районах, где это разрешено местными властями. «Майами» открыл свой тренировочный центр в среду. По информации CBS Miami, было решено, что на тренировке одновременно могут присутствовать не более четырех баскетболистов, каждому отведено отдельное кольцо и обработанный антисептиком мяч. Все, кто помогает игрокам на тренировке, должны носить маски и перчатки.

«Сначала я чувствовал себя великолепно, снова выполнял мои броски, это как ехать на велосипеде, — цитирует сайт клуба капитана “Майами” Удониса Хаслема. — Ближе к концу я устал. Ноги стали болеть. Неважно, насколько усердно ты тренируешься или что-то делаешь, ничто не заменит твоим ногам ощущения во время игры. Но это было ожидаемо. У нас еще никогда не было такого перерыва».