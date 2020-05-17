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21:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игровые кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные 560 тысяч долларов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Игровые кроссовки шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s за 560 тысяч долларов, сообщается на сайте аукциона.

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Источник: AFP 2020

Эти кроссовки были изготовлены для Джордана в 1985 году, они выполнены в красном, белом и черном цвете, на каждом есть его автограф. Оценка аукционного дома предполагала, что лот будет выкуплен за 100−150 тысяч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Sotheby’s, обувь бывшего баскетболиста продана за рекордную сумму. Предыдущий рекорд аукциона для пары кроссовок был установлен в 2019 году, тогда кроссовки, выпущенные в 1972 году, ушли с молотка за 437,5 тысячи долларов.

Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» и двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992).

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Во время загрузки произошла ошибка.
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