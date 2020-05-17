Игровые кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные 560 тысяч долларов

Эти кроссовки были изготовлены для Джордана в 1985 году, они выполнены в красном, белом и черном цвете, на каждом есть его автограф. Оценка аукционного дома предполагала, что лот будет выкуплен за 100−150 тысяч.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Sotheby’s, обувь бывшего баскетболиста продана за рекордную сумму. Предыдущий рекорд аукциона для пары кроссовок был установлен в 2019 году, тогда кроссовки, выпущенные в 1972 году, ушли с молотка за 437,5 тысячи долларов.
Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» и двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992).