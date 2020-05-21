СМИ: НБА считает предпочтительным вариантом возобновить сезон во Флориде

Как отмечает издание, руководство НБА ведет активные переговоры с владельцами парка, в настоящее время этот вариант считается предпочтительным. По сведениям источников, сценарий, при котором возвращение игроков к полноценным тренировкам произойдет в середине июня, а матчи возобновятся к середине июля, является наиболее обсуждаемым и популярным.