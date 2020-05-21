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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: НБА считает предпочтительным вариантом возобновить сезон во Флориде

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) склоняется к тому, чтобы возобновить проведение матчей на территории парка развлечений Disney World в штате Флорида, сообщает The Athletic.

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Источник: AP 2020

Как отмечает издание, руководство НБА ведет активные переговоры с владельцами парка, в настоящее время этот вариант считается предпочтительным. По сведениям источников, сценарий, при котором возвращение игроков к полноценным тренировкам произойдет в середине июня, а матчи возобновятся к середине июля, является наиболее обсуждаемым и популярным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предполагается, что матчи будут проходить только в одном месте. Ранее в качестве альтернативного варианта назывался Лас-Вегас.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен в марте из-за коронавируса. В середине мая сообщалось, что комиссионер НБА Адам Сильвер рассчитывает принять решение о возобновлении сезона в течение 2−4 недель.

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