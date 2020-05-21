Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Неман
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
08:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Netflix обвинили в искажении фактов о Майкле Джордане

Хорас Грант, четырехкратный чемпион НБА, обвинил Netflix в искажении фактов о Майкле Джордане в документальном сериале «Последний танец». Об этом сообщает Daily Mail.

Наверх
Источник: AFP 2020

Бывший одноклубник самого известного баскетболиста в мире заявил, что в так называемой документалке легенда баскетбола изображен лучше, чем было на самом деле.

Хотя сериал и занимательный, все те, кто играл вместе с Джорданом, знают, что 90 процентов в нем полная чушь, не имеющая ничего общего с реальностью, отметил Грант.

Ранее игровые кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 560 тысяч долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Модель показала тело в крошечном бикини на карантине и обрадовала фанатов
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 20 мая
От золота ОИ до богатейшей из кремлевских жен. История Навки
Экс-игрока сборной Украины не хотят видеть в штабе «Зенита»
Все ради хайпа. Что ждет «Локомотив»
Возлюбленная Дибалы взорвала соцсети откровенным фото
Бах: ОИ придется отменить, если они не состоятся в 2021 году
Матчи в Германии будут начинаться с минуты молчания
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь