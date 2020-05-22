Умер бывший тренер Кириленко. Он выводил «Юту» в финал НБА

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На 78-м году жизни скончался знаменитый баскетбольный тренер Джерри Слоун, который прославился в качестве многолетнего рулевого «Юты Джаз», в которой блистали Карл Мэллоун, Джон Стоктон, а позднее — россиянин Андрей Кириленко. Дважды — в 1997 и 1998 годах — Слоун выводил команду из Солт-Лейк-Сити в финал НБА, где бился с «Чикаго» во главе с великим Майклом Джорданом. Специалист был выбран в Зал славы НБА, в том числе за преданность одному клубу — в «Джаз» Слоун провел 23 года.

Огромная потеря

В сообщении «Юты Джаз» о смерти Слоуна говорится, что бывший тренер умер от осложнений, вызванный болезнью Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Эти страшные диагнозы были поставлены специалисту в 2016 году, когда он уже находился на пенсии.

— Джерри Слоун и «Юта Джаз» всегда будет синонимами. Он навсегда останется частью нашей команды, — написано в некрологе «Юты». — Мы вместе с семьей, друзьями и болельщиками оплакиваем эту потерю. «Юта» благодарит Слоуна за десятилетия самоотверженной и упорной работы, за преданность и всё, чего он добился в нашей клубе. Вместе со Стоктоном и Мэллоуном, Джерри олицетворял «Джаз». Мы будем по нему очень скучать. Выражаем искренние соболезнования его семье, а также всем, кто его знал и любил.

Слоун был выбран в Зал Славы в 2009 году после 26 лет работы в качестве главного тренера, 23 из которых он провел в «Юте». Тренерскую карьеру он по иронии судьбы начал в «Чикаго», команде, где выступал в качестве игрока и с которой так жестко конкурировал в 1990-е. За «Буллз» Джерри играл в 1966—1976 годах, а с 1979 по 1982-й тренировал эту команду, которая до прихода Джордана и Пиппена переживала мрачные времена.

Катастрофа прошла рядом

Игровая карьера упорного защитника Слоуна в «Чикаго» была достаточно яркой, хотя и омрачалась травмами. Он дважды участвовал в All Stars Game и до сих пор входит в пятерку лучших в истории «Буллз» по набранным очкам, подборам и сыгранным минутам. Его майка с номером 4 была первой, выведенной «Чикаго» из обращения. Только за свою карьеру баскетболиста Слоун наиграл на то, чтобы претендовать на включение в Зал славы. Но работа жизни у него была впереди.

Сразу после завершения карьеры Джерри пригласили тренировать команду университета Эвансвилла, который он в свое время закончил. Слоун сначала согласился, но через пять дней отказался, сославшись на личные причины. Через полгода самолет с командой Эвансвилла разбился — погибли все баскетболисты, персонал и новый тренер Бобби Уотсон. Избежав трагической смерти, Джерри вернулся в НБА. Но его дебют на скамейке «Чикаго» не задался — за три сезона команда только один раз вышла в плей-офф, и Слоуну указали на дверь.

«Юта» в тот момент искала специалиста, который бы смог выстроить игру для двух уникальных лидеров — тяжелого форварда Карла Мэллоуна и разыгрывающего Джона Стоктона. Можно сказать, что этих игроков Слоуну послал сам Бог. В последствии Мэллоун станет одним из лучших бомбардиров в истории НБА, а Стоктон — одним из лучших пасующих. С 1985 по 1989 годы Джерри был ассистентом главного тренера «Джаз», а затем стал основным рулевым команды из Солт-Лейк-Сити.

Странная отставка

Время расцвета трио Слоун — Стоктон — Мэллоун — золотая эра в истории «Джаз». Команда 16 сезонов подряд выходила в плей-офф, и, возможно, была достойна большего, чем всего два финала на закате карьеры своих лидеров. Но конкуренция в НБА в 1980—1990-х была сумасшедшей. На пике были Джордан, Пиппен, Родман, Мэджик Джонсон, Берд, Айзея Томас, Юинг, Баркли, Дрекслер и другие великие. Кроме того, «Юта» никак не могла найти своим звездам напарников, которые могли хотя бы приблизиться к уровню лидеров. Здесь можно выделить разве что Джеффа Хорнасека, который какое-то время также тянул на себе «Джаз».

В конце 1990-х время Стоктона и Мэллоуна подходило к концу, и Слоун затеял большую перестройку «Юты». Ставка в конце концов была сделана на Андрея Кириленко и Дерона Уильямса. Однако россиянину полностью раскрыться помешали травмы, а с Дероном у тренера не сложились личные отношения. Считается, что именно их конфликт в итоге привел к отставке Слоуна в 2011-м. Тренер и Уильямс неоднократно опровергали это утверждение, но болельщики им так и не поверили.

К моменту отставки Слоуну было уже 68 лет, и седовласый специалист нуждался в отдыхе. Джерри окончил тренерскую карьеру с 1221 победой в регулярном сезоне, уступив по этому показателю только Дону Нельсону и Ленни Уилкенсу. Позже эту компанию также пополнил Грег Попович из «Сан-Антонио». Слоун и Попович — единственные в истории НБА специалисты, которые выиграли более 1000 матчей с одной командой. Возможно, перейди Джерри в команду с большими амбициями и финансовыми возможностями, он сумел бы завоевать чемпионский перстень.