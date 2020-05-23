Легенда «Никс» Патрик Юинг заразился коронавирусом

Юинг сообщил на своей странице в твиттере о том, что сдал положительный тест на коронавирус и находится на карантине.

«Этот вирус — серьезная проблема, и не следует относиться к нему легкомысленно. Я хочу призвать всех оставаться в безопасности и беречь себя и своих близких. Сейчас как никогда хочу поблагодарить работников здравоохранения и всех, кто находится на передовой. Со мной все будет в порядке, и мы все справимся с этой проблемой», — говорится в заявлении 57-летнего Юинга.