Вдова Брайанта унаследовала его долю в бизнесе в размере 200 млн долларов

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В 2013 году Брайант приобрел 10% акций компании за 5 миллионов долларов. Как отмечает издание, в 2018 году Реполи продал значительный пакет акций Coca-Cola, в рамках которой стоимость BodyArmor оценивалась в 2 миллиарда долларов. На момент окончания транзакции доля Брайанта составляла 200 миллионов долларов.

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«Я потерял дорогого друга. Я лишился брата, а BodyArmor потеряла отца-основателя. Бренд никогда не достиг бы таких результатов, если Кобе не поверил бы в него в 2012 и 2013 годах», — сказал Реполи.

Вертолет с Брайантом и его дочерью Джанной на борту потерпел крушение 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.