Вдова Брайанта унаследовала его долю в бизнесе в размере 200 млн долларов

В 2013 году Брайант приобрел 10% акций компании за 5 миллионов долларов. Как отмечает издание, в 2018 году Реполи продал значительный пакет акций Coca-Cola, в рамках которой стоимость BodyArmor оценивалась в 2 миллиарда долларов. На момент окончания транзакции доля Брайанта составляла 200 миллионов долларов.
«Я потерял дорогого друга. Я лишился брата, а BodyArmor потеряла отца-основателя. Бренд никогда не достиг бы таких результатов, если Кобе не поверил бы в него в 2012 и 2013 годах», — сказал Реполи.
Вертолет с Брайантом и его дочерью Джанной на борту потерпел крушение 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.
Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, пять раз становился чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.