Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Шальке-04
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
23.05
Витебск
Динамо Мн
11
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вдова Брайанта унаследовала его долю в бизнесе в размере 200 млн долларов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вдова пятикратного чемпиона НБА Кобе Брайанта Ванесса унаследовала контроль над долей покойного мужа в компании по производству спортивных напитков BodyArmor, сообщает Fox Business со ссылкой на основателя компании Майка Реполи.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В 2013 году Брайант приобрел 10% акций компании за 5 миллионов долларов. Как отмечает издание, в 2018 году Реполи продал значительный пакет акций Coca-Cola, в рамках которой стоимость BodyArmor оценивалась в 2 миллиарда долларов. На момент окончания транзакции доля Брайанта составляла 200 миллионов долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я потерял дорогого друга. Я лишился брата, а BodyArmor потеряла отца-основателя. Бренд никогда не достиг бы таких результатов, если Кобе не поверил бы в него в 2012 и 2013 годах», — сказал Реполи.

Вертолет с Брайантом и его дочерью Джанной на борту потерпел крушение 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.

Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, пять раз становился чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В составе сборной США баскетболист побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.

Читайте также
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
С чем сочетать сладости, чтобы худеть
Положил два «Баварии», забил в свои, а в прошлом туре спас
Хабиб высмеял Макгрегора за самомнение
3-й бой Фьюри с Уайлдером планируют провести на Дальнем Востоке
Камболов: Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных
«Ювентус» готов подписать игрока «Челси»
«Лион» желает пересмотра решения о завершении чемпионата Франции
Легионерам из НХЛ, НБА и других лиг будет разрешен въезд в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь