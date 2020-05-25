СМИ: Игроки клуба НБА «Бруклин» начнут индивидуальные тренировки с 26 мая

Телеканал SNY сообщает, что клуб НБА «Нью-Йорк» вернется к тренировкам в начале июня, при этом неясно, где они будут проходить. НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,64 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 97,7 тыс. человек. В Нью-Йорке сложилась более тяжелая ситуация, чем в любом другом американском штате. В нем выявили более 359 тыс. случаев инфицирования, зафиксировано более 29 тыс. летальных исходов.