Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.05
Шальке-04
Аугсбург
03
Футбол. Зарубежный
24.05
Майнц
РБ Лейпциг
05
Футбол. Зарубежный
24.05
Кельн
Фортуна Д
22
Футбол. Зарубежный
26.05
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
26.05
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
26.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
12:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпионский перстень Брайанта продан на аукционе за $206 тыс

ТАСС, 25 мая. Чемпионский перстень, вручаемый за победу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Коби Брайанта продан на аукционе за $206 тыс. Об этом сообщает портал TMZ.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Брайант подарил родителям перстни, полученные за победу в сезоне-1999/00 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Мать Брайанта намеревалась продать кольца и другие памятные сувениры, врученные после той победы, однако Брайант был против этого. В конечном счете он согласился, и в 2013 году шесть вещей, включая кольца, были проданы частному коллекционеру за $280 тыс., который сейчас перепродал одно из колец за $206 тыс.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, скоро на аукцион будет выставлено другое кольцо, итоговая цена которого может превысить сумму, затраченную на уже проданное.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

Читайте также
Коллекцию вещей погибшего баскетболиста Коби Брайанта выставили на аукцион
Во время загрузки произошла ошибка.
24 мая© Ньюстюб
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
От середняка до флагмана российского футбола. «Зениту» — 95 лет
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Назван лучший трансфер в истории АПЛ
«Ювентус» планирует арендовать игрока «Барселоны»
Самая красивая конькобежка мира: ей нет равных на льду (фото)
Сен-Пьер: Бой с Хабибом - возможность для бойца стать легендой
СМИ: Сезон баскетбольной Евролиги завершен досрочно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь