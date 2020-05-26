НБА не может возобновить сезон из-за нехватки тестов на COVID-19 в США

«Насколько я понимаю и судя по тому, что слышу, единственное, чего мы ждём, — это повсеместное наличие тестов на коронавирус для всех. В некоторых штатах очень легко пройти тестирование. В других — нет. Мы не хотим, чтобы вышло так, что НБА заберёт тесты у американцев, которые в них нуждаются. Как только эта ситуация разрешится, думаю, мы будет в состоянии собрать этот пазл и начать сезон», — приводит слова Кьюбана Dallas News.



Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.