Церемония включения Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год

Церемония включения новых членов в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на которой в него должен был быть введен посмертно Коби Брайнт, перенесена на 2021 год из-за коронавируса, сообщает официальный сайт НБА со ссылкой на ESPN.