Церемония включения Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год
Церемония включения новых членов в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на которой в него должен был быть введен посмертно Коби Брайнт, перенесена на 2021 год
Церемония включения новых членов в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на которой в него должен был быть введен посмертно Коби Брайнт, перенесена на 2021 год
Торжественная церемония должна была пройти в Спрингфилде 29 августа. Кроме Брайанта, новыми членами Зала славы должны стать Кевин Гарнетт, Тим Данкан, Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон (посмертно). По словам председателя Зала славы Джерри Коланджело, мероприятие пройдет, предположительно, весной 2021 года.
«Определенно, в этом году все отменяется. Церемония будет проведена в первом квартале 2021 года. Мы встретимся через пару недель и обсудим все варианты», — заявил Коланджело.