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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Церемония включения Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год

Церемония включения новых членов в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на которой в него должен был быть введен посмертно Коби Брайнт, перенесена на 2021 год из-за коронавируса, сообщает официальный сайт НБА со ссылкой на ESPN.

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Торжественная церемония должна была пройти в Спрингфилде 29 августа. Кроме Брайанта, новыми членами Зала славы должны стать Кевин Гарнетт, Тим Данкан, Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон (посмертно). По словам председателя Зала славы Джерри Коланджело, мероприятие пройдет, предположительно, весной 2021 года.

«Определенно, в этом году все отменяется. Церемония будет проведена в первом квартале 2021 года. Мы встретимся через пару недель и обсудим все варианты», — заявил Коланджело.

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