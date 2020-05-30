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12:22 (мск), источник: Газета.Ру

НБА определилась с форматом возобновления регулярного чемпионата

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определился с форматом возобновления сезона, сообщает ESPN.

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По информации издания, на следующей неделе пройдет голосование, по итогам которого будет определен формат турнира. Согласно рекомендованному формату, регулярный чемпионат доиграют клубы, которые отстают от зоны плей-офф не более чем на шесть игр. В их число входят «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Сперс» и «Финикс Санз» на Западе, а также «Вашингтон Уизардс» на Востоке.

Регулярный чемпионат НБА был прерван из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 361 тыс. человек, 2,5 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,9 млн.

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