НБА определилась с форматом возобновления регулярного чемпионата

По информации издания, на следующей неделе пройдет голосование, по итогам которого будет определен формат турнира. Согласно рекомендованному формату, регулярный чемпионат доиграют клубы, которые отстают от зоны плей-офф не более чем на шесть игр. В их число входят «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз», «Сан-Антонио Сперс» и «Финикс Санз» на Западе, а также «Вашингтон Уизардс» на Востоке.