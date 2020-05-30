НБА определилась с форматом возобновления регулярного чемпионата
Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определился с форматом возобновления сезона, сообщает ESPN.
Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определился с форматом возобновления сезона, сообщает ESPN.
По информации издания, на следующей неделе пройдет голосование, по итогам которого будет определен формат турнира. Согласно рекомендованному формату, регулярный чемпионат доиграют клубы, которые отстают от зоны
Регулярный чемпионат НБА был прерван