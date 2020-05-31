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09:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Клуб НБА «Бостон» планирует предложить Тейтуму максимальный контракт

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» планирует по окончании сезона предложить форварду Джейсону Тейтуму максимальный контракт, сообщает Bleacher Report со ссылкой на журналиста ESPN Брайана Уиндхорста.

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Источник: AP 2020

«Если Тейтум — суперзвезда, которую они представляли, когда начали процесс восстановления, променяв Кевина Гарнетта и Пола Пирса на всех этих драфтовых игроков в надежде заполучить такого баскетболиста, то мы могли бы снова увидеть “славные деньки” для “Селтикс”. Они должны будут заплатить ему, потому что по окончании этого сезона, он, скорее всего, получит максимальный контракт», — заявил Уиндхорст.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тейтум был выбран «Бостоном» под третьим номером на драфте 2018 года. В текущем сезоне 22-летний форвард провел 59 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 23,6 очка, делая 7,1 подбора и 2,9 передачи. В феврале Тейтум впервые принял участие в Матче звезд НБА.

Нынешний сезон НБА, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса, может возобновиться в конце июля.

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