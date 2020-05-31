СМИ: Клуб НБА «Бостон» планирует предложить Тейтуму максимальный контракт

«Если Тейтум — суперзвезда, которую они представляли, когда начали процесс восстановления, променяв Кевина Гарнетта и Пола Пирса на всех этих драфтовых игроков в надежде заполучить такого баскетболиста, то мы могли бы снова увидеть “славные деньки” для “Селтикс”. Они должны будут заплатить ему, потому что по окончании этого сезона, он, скорее всего, получит максимальный контракт», — заявил Уиндхорст.