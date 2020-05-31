СМИ: НБА планирует провести церемонию драфта 25 сентября
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация планирует провести церемонию драфта 25 сентября, сообщает Sports Illustrated.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация планирует провести церемонию драфта 25 сентября, сообщает Sports Illustrated.
Проведение ежегодной церемонии драфта изначально было запланировано на 25 июня. Официально дата на данный момент не перенесена.
Сезон НБА был приостановлен в марте
Ранее сообщалось, что НБА нацелена возобновить сезон 31 июля.