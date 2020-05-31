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13:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: НБА планирует провести церемонию драфта 25 сентября

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация планирует провести церемонию драфта 25 сентября, сообщает Sports Illustrated.

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Источник: AFP 2020

Проведение ежегодной церемонии драфта изначально было запланировано на 25 июня. Официально дата на данный момент не перенесена.

Сезон НБА был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство НБА намерено доиграть сезон, а церемония драфта, таким образом, состоится после его завершения.

Ранее сообщалось, что НБА нацелена возобновить сезон 31 июля.

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