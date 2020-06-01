Майкл Джордан: Нужно продолжать мирно выступать против несправедливости

Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания полицией, его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После случившегося по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков.
«Я глубоко опечален, страдал и был зол. Я вижу и чувствую боль, негодование и разочарование каждого. Я поддерживаю тех, кто призывает избавиться от укоренившегося расизма и насилия в отношении чернокожих людей в нашей стране. Нам необходимо продолжать мирно выступать против несправедливости и требовать, чтобы люди несли ответственность», — цитирует Джордана сайт клуба.
«Наш единый призыв должен оказывать давление на наше руководство для изменения наших законов, или же мы должны использовать наши голоса для создания системных изменений», — заявил Джордан.