СМИ: НБА возобновит сезон при участии 22 команд в Disney World
ТАСС, 4 июня. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в четверг объявит о возобновлении сезона, который был приостановлен
ТАСС, 4 июня. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в четверг объявит о возобновлении сезона, который был приостановлен
По данным источника, окончательное решение по формату возобновления сезона уже принято, регулярный чемпионат будет завершен с участием 22 команд. Все игры планируется провести в парке развлечений в Disney World, который расположен в Орландо (штат Флорида, США). Сезон должен возобновиться 31 июля, а в случае семи матчей в финальной серии он завершится 12 октября.
В список участников вошли по восемь команд каждой конференции, которые на момент остановки розыгрыша находились в зоне
Отмечается, что каждая команда сыграет по восемь матчей для определения номера посева. Если занявший девятое место клуб будет отставать от расположившегося на восьмой строчке конкурента менее чем на четыре победы, то между ними проведут очное противостояние. Претендент на
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,83 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 106,1 тыс. человек.