СМИ: НБА возобновит сезон при участии 22 команд в Disney World

Источник: AP 2020

По данным источника, окончательное решение по формату возобновления сезона уже принято, регулярный чемпионат будет завершен с участием 22 команд. Все игры планируется провести в парке развлечений в Disney World, который расположен в Орландо (штат Флорида, США). Сезон должен возобновиться 31 июля, а в случае семи матчей в финальной серии он завершится 12 октября.

В список участников вошли по восемь команд каждой конференции, которые на момент остановки розыгрыша находились в зоне плей-офф. Среди них значатся «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер», «Юта», «Оклахома», «Хьюстон», «Даллас» и «Мемфис» (Западная конференция), а также «Милуоки», «Торонто», «Бостон», «Майами», «Индиана», «Филадельфия», «Бруклин» и «Орландо» (Восточная конференция). Сезон продолжат и клубы, отстающие от зоны плей-офф не более чем на шесть побед. В этот список вошли «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Финикс» (Западная конференция), а также «Вашингтон» (Восточная конференция).

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Отмечается, что каждая команда сыграет по восемь матчей для определения номера посева. Если занявший девятое место клуб будет отставать от расположившегося на восьмой строчке конкурента менее чем на четыре победы, то между ними проведут очное противостояние. Претендент на плей-офф должен обыграть соперника дважды, не потерпев при этом ни одного поражения. Команде с восьмого места достаточно будет одержать одну победу.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.