Майкл Джордан пожертвует $100 млн выступающим за социальную справедливость организациям

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

«Сегодня мы объявляем, что Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют $100 млн в течение последующих 10 лет организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию», — говорится в пресс-релизе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e92effa98ac26ec566f" data-vnd="4e92effa98ac26ec566f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e92effa98ac26ec566f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

57-летний Майкл Джордан родился в Нью-Йорке, является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе клуба «Чикаго». Он также играл за «Вашингтон», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.