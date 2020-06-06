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11:47 (мск), источник: ТАСС

Майкл Джордан пожертвует $100 млн выступающим за социальную справедливость организациям

ТАСС, 6 июня. Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан и его именной бренд в течение десятилетия выделят $100 млн организациям, деятельность которых направлена на борьбу за социальную справедливость. Соответствующие заявление размещено на сайте американской компании Nike.

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«Сегодня мы объявляем, что Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют $100 млн в течение последующих 10 лет организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию», — говорится в пресс-релизе.

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57-летний Майкл Джордан родился в Нью-Йорке, является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе клуба «Чикаго». Он также играл за «Вашингтон», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

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